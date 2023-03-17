Сетевое издание|18+|Пятница|17 мар 2023|09:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе сдавать квартиру внаем оказалось невыгодно

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Эксперты рассказали, где в России сдавать квартиры внаем выгодно, а где этот бизнес не приносит высокого дохода. Исследование проводилось в 70 городах России.

Об этом пишет РИА Новости.

Пенза оказалась среди городов, в которых наименее выгодно пускать квартирантов - доход составляет лишь 3%. Низкий показатель доходности наблюдается также в Сочи и Белгороде (по 3%), Казани, Санкт-Петербурге и Москве (по 3,5%).

Самой привлекательной для вложения средств в недвижимость стала Махачкала - доходность от сдачи в аренду однокомнатных квартир в новостройках в этом городе в среднем составляет почти 12% годовых, а двушки приносят около 10% годовых.

Также выгодно сдавать квартиры внаем в Магнитогорске (7% и 7,5% соответственно), Грозном (7% и 6%) и Мурманске (7% и 6%).

В среднем в крупнейших городах России однокомнатные квартиры в новостройках приносят своим владельцам почти 5% годовых, а двухкомнатные - около 4%.

Эксперты отмечают: чтобы квартира приносила больше дохода, нужно, чтобы она, прежде всего, располагалась в месте, удобном для потенциальных арендаторов - в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Ради локации можно поступиться даже площадью и удобной планировкой.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте