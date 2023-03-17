В Пензе сдавать квартиру внаем оказалось невыгодно

17.03.2023 | 08:24

Эксперты рассказали, где в России сдавать квартиры внаем выгодно, а где этот бизнес не приносит высокого дохода. Исследование проводилось в 70 городах России.

Об этом пишет РИА Новости.

Пенза оказалась среди городов, в которых наименее выгодно пускать квартирантов - доход составляет лишь 3%. Низкий показатель доходности наблюдается также в Сочи и Белгороде (по 3%), Казани, Санкт-Петербурге и Москве (по 3,5%).

Самой привлекательной для вложения средств в недвижимость стала Махачкала - доходность от сдачи в аренду однокомнатных квартир в новостройках в этом городе в среднем составляет почти 12% годовых, а двушки приносят около 10% годовых.

Также выгодно сдавать квартиры внаем в Магнитогорске (7% и 7,5% соответственно), Грозном (7% и 6%) и Мурманске (7% и 6%).

В среднем в крупнейших городах России однокомнатные квартиры в новостройках приносят своим владельцам почти 5% годовых, а двухкомнатные - около 4%.

Эксперты отмечают: чтобы квартира приносила больше дохода, нужно, чтобы она, прежде всего, располагалась в месте, удобном для потенциальных арендаторов - в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Ради локации можно поступиться даже площадью и удобной планировкой.