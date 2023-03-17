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Общество

«Термодом» представил губернатору планы по развитию Спутника

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Строительный холдинг «Термодом» представил губернатору Пензенской области планы по развитию Города Спутника и прилегающих к нему территорий во время визита Олега Мельниченко на площадку строящейся школы в понедельник, 13 марта.

На сегодняшний день Город Спутник - это 1 миллион квадратных метров жилья, 1 школа, 8 детских садов, 2 поликлиники, 1 физкультурно-оздоровительный комплекс и 50 000 человек населения.

В планах «Термодома» - развивать социальную и рекреационную зоны. Для этого в числе прочего предлагается освоить правобережье Суры. Здесь проектировщики видят и парковую зону, и продолжение набережной, и пляж, и ряд спортивных объектов, таких как стадион, бассейн, ледовый дворец, ипподром и биатлонная трасса.

Важным в холдинге «Термодом» считают вопрос и строительства объездной дороги, которая в будущем могла бы дать автомобилистам альтернативный путь и разгрузить центральные городские дороги.

Еще одним интересным для реализации проектом «Термодома» стал новый водный маршрут по старому руслу Суры с использованием речных трамваев, который также позволит пензенцам сокращать время следования из дома на работу и обратно.

Губернатор Олег Мельниченко ознакомился со всеми проектами, по ряду из них были даны необходимые указания.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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