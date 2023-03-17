Дубай: особенности жилья в популярном эмирате

17.03.2023 | 15:00

Дубай - город, где роскошь и комфорт видны на каждом углу. Администрация эмирата тщательно следит за чистотой улиц и порядком в городе. Соблюдение всех правил и законов гарантирует комфортную жизнь в стране со всеми преимуществами, а шикарная природа и благоприятные климатические условия служат отличным бонусом.

Количество участков для комфортного проживания возрастает с каждым днем. При этом цены на студии в Дубае не превышают стоимость однокомнатной квартиры в столице России - Москве, что позволяет полноценно переехать на постоянное место жительство в Эмираты без дополнительных вложений.

Дубай - город будущего, который не замедляется в своем развитии ни на минуту. Эмиратцы бьют мировые рекорды: самое большое здание, самый большой аквариум, самый большой торговый центр и прочие регалии, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Преимуществ покупки жилья много:

- высокий уровень жизни: деловые центры, бутики с известными на весь мир брендами, хорошая заработная плата, одна из лучших медицин в мире, а также качественные условия жилья в любом районе города;

- безопасность: мусульманская страна - одна из самых безопасных в мире, получить гражданство здесь крайне тяжело из-за тщательного отбора миграционной службы, администрация эмирата гарантирует безопасную жизнь не только коренному населению, но и экспатам (людям, проживающим в неродной для себя стране);

- благоприятный климат: климатические условия в стране достойны отдельных комплиментов - проливы, заливы и моря согреют своим теплом в любое время года, а палящее солнце подарит лето круглый год.

Высокоразвитый город имеет и много других преимуществ, поэтому иностранцы предпочитают именно ОАЭ для постоянного места жительства. Один из любимых видов недвижимости - виллы. Их стоимость и условия зависят от района, года постройки и общей площади объекта.

Специалисты сайта Emirates.Estate рассказывают о ключевых особенностях покупки жилья в восточной стране. Огромный выбор объектов в Дубае позволяет подобрать покупателю жилищные условия по ключевым для него характеристикам и запросам.

Рынок недвижимости в Дубае имеет множество отличий от рынка других городов: наличие или отсутствие ипотеки в определенном жилом комплексе, разделение общей и личной площади в документации, а также особенности планировки объекта.

Профессионалы своего дела подберут выгодные условия жилья для каждого клиента, помогут заполнить договор и заключить сделку.