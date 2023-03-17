Сетевое издание|18+|Пятница|17 мар 2023|15:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Дубай: особенности жилья в популярном эмирате

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Дубай - город, где роскошь и комфорт видны на каждом углу. Администрация эмирата тщательно следит за чистотой улиц и порядком в городе. Соблюдение всех правил и законов гарантирует комфортную жизнь в стране со всеми преимуществами, а шикарная природа и благоприятные климатические условия служат отличным бонусом.

Количество участков для комфортного проживания возрастает с каждым днем. При этом цены на студии в Дубае не превышают стоимость однокомнатной квартиры в столице России - Москве, что позволяет полноценно переехать на постоянное место жительство в Эмираты без дополнительных вложений.

Дубай - город будущего, который не замедляется в своем развитии ни на минуту. Эмиратцы бьют мировые рекорды: самое большое здание, самый большой аквариум, самый большой торговый центр и прочие регалии, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Преимуществ покупки жилья много:

- высокий уровень жизни: деловые центры, бутики с известными на весь мир брендами, хорошая заработная плата, одна из лучших медицин в мире, а также качественные условия жилья в любом районе города;

- безопасность: мусульманская страна - одна из самых безопасных в мире, получить гражданство здесь крайне тяжело из-за тщательного отбора миграционной службы, администрация эмирата гарантирует безопасную жизнь не только коренному населению, но и экспатам (людям, проживающим в неродной для себя стране);

- благоприятный климат: климатические условия в стране достойны отдельных комплиментов - проливы, заливы и моря согреют своим теплом в любое время года, а палящее солнце подарит лето круглый год.

Высокоразвитый город имеет и много других преимуществ, поэтому иностранцы предпочитают именно ОАЭ для постоянного места жительства. Один из любимых видов недвижимости - виллы. Их стоимость и условия зависят от района, года постройки и общей площади объекта.

Специалисты сайта Emirates.Estate рассказывают о ключевых особенностях покупки жилья в восточной стране. Огромный выбор объектов в Дубае позволяет подобрать покупателю жилищные условия по ключевым для него характеристикам и запросам.

Рынок недвижимости в Дубае имеет множество отличий от рынка других городов: наличие или отсутствие ипотеки в определенном жилом комплексе, разделение общей и личной площади в документации, а также особенности планировки объекта.

Профессионалы своего дела подберут выгодные условия жилья для каждого клиента, помогут заполнить договор и заключить сделку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото unsplash.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте