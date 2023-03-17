Сетевое издание|18+|Пятница|17 мар 2023|10:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

AX Capital: покупка жилья как способ получить резидентскую визу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По данным агентства недвижимости AX Capital, в 2022 году ОАЭ приняли более 500 тыс. туристов из России. При этом достаточно большое количество приезжих задумались о возможности проживать на территории Эмиратов на постоянной основе.

Резидентская виза - документ, позволяющий иностранному гражданину официально проживать в ОАЭ, покидать пределы страны и въезжать в любое время.

Сегодня одним из наиболее доступных способов получения резидентской визы ОАЭ является покупка недвижимости в Дубае. Важно учесть, что срок действия этого документа зависит от объема вложенных инвестиций:

- за покупку апартаментов стоимостью от 750 000 дирхамов (около 204 тыс. долларов США) выдается виза сроком действия до 2 лет;

- за недвижимость стоимостью от 2 млн дирхамов (около 545 тыс. долларов США) инвестор получает возможность оформить золотую визу сроком до 10 лет.

Инвестировать можно как в первичный, так и во вторичный рынок. Внеплановые проекты Дубая (Off Plan Properties) также участвуют в программе предоставления официального статуса за инвестиции.

Для оформления золотой визы инвестору необходимо подготовить следующие документы:

- свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество в Дубае;

- документ, подтверждающий стоимость жилого объекта (письмо от Земельного департамента);

- договор купли-продажи;

- копия паспорта инвестора, его медицинская страховка и справка об отсутствии судимости;

- копия действующей визы;

- цветное фото формата 3×4 см.

Данный перечень документов не является исчерпывающим. Если основной инвестор находится в браке или имеет детей старше 18 лет, необходимо предоставить дополнительные свидетельства и справки.

Стоит отметить, что золотая виза открывает инвестору новые перспективы. Приобретая недвижимость на продажу в Дубае, владелец не только получает возможность проживать на территории Эмиратов в течение нескольких лет, но и обеспечивает себе следующий объем преимуществ:

- оптимизацию налогообложения;

- открытие банковского счета для беспрепятственного совершения международных транзакций;

- получение высшего образования в мировых вузах;

- право на безвизовый въезд в иностранные государства.

Купить квартиру в Creek Harbour в Дубае - значит обеспечить себе возможность находиться на территории ОАЭ от 2 до 10 лет. Creek Harbour - это прибрежный проект, включающий в себя жилые, торговые, коммерческие и развлекательные объекты.

Обратившись в агентство недвижимости AX Capital в Дубае, клиент не только сэкономит свое время, но и получит возможность оформить золотую визу по ускоренной программе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото unsplash.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте