AX Capital: покупка жилья как способ получить резидентскую визу

17.03.2023 | 09:27

По данным агентства недвижимости AX Capital, в 2022 году ОАЭ приняли более 500 тыс. туристов из России. При этом достаточно большое количество приезжих задумались о возможности проживать на территории Эмиратов на постоянной основе.

Резидентская виза - документ, позволяющий иностранному гражданину официально проживать в ОАЭ, покидать пределы страны и въезжать в любое время.

Сегодня одним из наиболее доступных способов получения резидентской визы ОАЭ является покупка недвижимости в Дубае. Важно учесть, что срок действия этого документа зависит от объема вложенных инвестиций:

- за покупку апартаментов стоимостью от 750 000 дирхамов (около 204 тыс. долларов США) выдается виза сроком действия до 2 лет;

- за недвижимость стоимостью от 2 млн дирхамов (около 545 тыс. долларов США) инвестор получает возможность оформить золотую визу сроком до 10 лет.

Инвестировать можно как в первичный, так и во вторичный рынок. Внеплановые проекты Дубая (Off Plan Properties) также участвуют в программе предоставления официального статуса за инвестиции.

Для оформления золотой визы инвестору необходимо подготовить следующие документы:

- свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество в Дубае;

- документ, подтверждающий стоимость жилого объекта (письмо от Земельного департамента);

- договор купли-продажи;

- копия паспорта инвестора, его медицинская страховка и справка об отсутствии судимости;

- копия действующей визы;

- цветное фото формата 3×4 см.

Данный перечень документов не является исчерпывающим. Если основной инвестор находится в браке или имеет детей старше 18 лет, необходимо предоставить дополнительные свидетельства и справки.

Стоит отметить, что золотая виза открывает инвестору новые перспективы. Приобретая недвижимость на продажу в Дубае, владелец не только получает возможность проживать на территории Эмиратов в течение нескольких лет, но и обеспечивает себе следующий объем преимуществ:

- оптимизацию налогообложения;

- открытие банковского счета для беспрепятственного совершения международных транзакций;

- получение высшего образования в мировых вузах;

- право на безвизовый въезд в иностранные государства.

Купить квартиру в Creek Harbour в Дубае - значит обеспечить себе возможность находиться на территории ОАЭ от 2 до 10 лет. Creek Harbour - это прибрежный проект, включающий в себя жилые, торговые, коммерческие и развлекательные объекты.

Обратившись в агентство недвижимости AX Capital в Дубае, клиент не только сэкономит свое время, но и получит возможность оформить золотую визу по ускоренной программе.