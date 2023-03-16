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Общество

В Чемодановке вернулись к вопросу о расчистке пруда

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Весь зарос камышом и сильно обмелел - таким сейчас знают жители Чемодановки свой пруд. А когда-то он был совсем другим.

«Тут все было песком засыпано, вон остатки от столиков. Очень замечательно было! Люди отдыхать приходили, рыбу ловили», - рассказал житель села Сергей Конкин.

О необходимости расчистки водоема говорилось уже давно. Несколько лет назад была разработана соответствующая документация. Пруд даже спускали, но подрядчик подвел и ничего сделано не было.

Пришел черед второй попытки. Представитель минлесхоза на встрече с администрацией Чемодановского сельсовета сообщил, что в 2023-м работы все-таки начнутся: аукцион уже отыгран, в ближайшее время контракт будет заключен.

Местные власти таким новостям рады.

«Когда сорвался подрядчик, очень много было жалоб. Люди привыкли, что у них здесь вода для полива», - отметила заместитель главы администрации сельсовета Анна Воропаева.

Денег за очистку придется отдать больше, чем в прошлый раз, почти 12 млн рублей. Выполнять работы будет компания из Ставропольского края. Ожидается, что основной этап стартует летом. Главное - убрать донные отложения.

«В настоящее время глубина пруда - от 30 сантиметров до метра, даже видно, что кусты из воды торчат. После расчистки глубина будет доходить до 3 метров. Мы планируем, что активнее станут родники, которые сейчас закупорены, обновится вода, ее качество, соответственно, улучшится», - сообщил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Алексей Баранов.

В 2023 году купаться и рыбачить здесь чемодановцам не удастся - воду спустят. По контракту срок окончания работ - декабрь 2024-го. В минлесхозе заверили: будет сделано все возможное, чтобы пруд поскорее опять стал любимым местом отдыха жителей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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