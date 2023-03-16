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Общество

Страдающим без разметки пензенцам обещают больше термопластика

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В Пензе вновь подняли проблему отсутствия разметки. Водители в социальных сетях отмечают, что она исчезла на большинстве улиц, в их числе и центральные.

Износ разметки до 40% констатировал и мэр Александр Басенко. На своей странице во «ВКонтакте» он перечислил такие улицы, как Пушкина, Суворова, Терновского, Урицкого, Центральная, Кирова.

Также мэр пообещал, что в 2023 году объем разметки, выполненной термопластиком, увеличат до 68%. В 2022-м этим материалом «отрисовали» 43%. Известно, что он более износоустойчив, чем краска. А в предыдущие годы, по словам Басенко, показатель не превышал 15%.

Работы намерены начать с приходом благоприятной погоды.

Разметка на дорогах - давняя проблема Пензы. На большей части улиц линии наносят краской, которая, по заявлениям водителей, исчезает уже к зиме. Власти каждый год обещают увеличить число объектов, где разметку выполнят термопластиком.

В прошлом году кампания по нанесению разметки на дороги оказалась провалена - сроки окончания работ несколько раз переносились, в итоге улицы отрисовывались до осени. Особое внимание тогда уделили термопластику. Мэр Александр Басенко выразил надежду на то, что к весне объем работ будет меньше, ведь пластик не должен сойти вместе со снегом.

«Поэтому, надеюсь, за три сезона мы уйдем на то, что основная часть дорог будет в пластике и мы будем только поддерживать разметку», - отмечал в июне 2022-го Басенко.

В январе объявили аукцион по поиску подрядчика, который нанесет горизонтальную дорожную разметку краской (однократно). Начальная стоимость контракта - 7 млн 267 тыс. 135 рублей 78 копеек. Приступить к работам необходимо 15 апреля, завершить их - до 19 июля. Перечень объектов, включенных в обязательный список, содержит 234 позиции.

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