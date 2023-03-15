Пензенские приставы вернулись с присоединенных территорий

15.03.2023 | 20:15

Сотрудники пензенского управлении Федеральной службы судебных приставов больше четырех месяцев провели в командировке на новых территориях России. Подготовка, которую в отделениях проходят приставы, позволяет справляться с самыми сложными задачами в непростых условиях.

«Обеспечивали безопасность, несли службу в судах, на отдельных объектах, организовывали будущую деятельность, обеспечивали охрану общественного порядка», - пояснил судебный пристав по ОУПДС Никольского РОСП Александр Тимофеев.

Прежде из регионального управления ФССП никто не отправлялся в такую служебную командировку. Отправляясь в Запорожье, каждый понимал всю свою ответственность.

«С честью выполнили поставленные задачи. Хотелось бы выразить им благодарность. Надеюсь, что каждый из нас так же будет выполнять поставленные задачи», - отметил руководитель УФССП России по Пензенской области Николай Илькин.

Сотрудникам вручили почетные грамоты главы региона, нагрудные знаки и благодарности от Законодательного собрания области.