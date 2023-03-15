Оперативная урология в Пензе вышла на новый уровень

15.03.2023 | 18:15

В Пензенской области оперативная урология выходит на новый уровень. В клинической больнице имени Н. Н. Бурденко впервые провели высокотехнологичную хирургическую манипуляцию на мочеточнике, ставшую альтернативой существующим открытым вмешательствам.

«В стандартных ситуациях требуется пересечь мочеточника и заново сшивать. Мы делаем с помощью эндоскопов. Уретеропиелоскоп ригидный - устройство, позволяющее через естественные мочевые пути, через канал и мочевой пузырь войти в мочеточник, найти место сужения и с помощью лазерного волокна рассечь сужение с последующей установкой туда мочеточникового стента», - пояснил заведующий отделением урологии ПОКБ Михаил Миронов.

Это в разы увеличивает скорость восстановления мочеполовой системы и снижает уровень послеоперационных осложнений и рецидива болезни.

«Можно с минимальной травмой для пациента добиться максимального результата. Обязательным условием выполнения данных операций является возможность проведения рентген-контроля. В ходе операции мы выполняем рентгеновские снимки прямо на операционном столе, что позволяет получить достаточно картинок для архивации», - рассказал Михаил Миронов.

Также в урологическом отделении областной больницы появился аппарат с почти фантастическими возможностями. Устройство позволяет измельчать удаленную во время операции ткань внутри полости, чтобы потом все вывести через небольшой прокол.

«Нет необходимости вскрывать кожу, мочевой пузырь, в частности при лечении аденомы предстательной железы», - уточнил Михаил Миронов.

Высокотехнологичные операции с использованием современного оборудования и дорогостоящих расходных материалов, таких как стенты, лазерные волокна, проводятся бесплатно по медицинскому полису.