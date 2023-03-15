Губернатор посещает затопленные районы области

15.03.2023 | 18:00

В селе Поим Белинского района вода зашла в жилое строение, газовое оборудование перестало работать. Похожая ситуация - в разных уголках региона.

О том, как на местах чиновники решают проблемы граждан, оказавшихся в зонах подтопления, представители местной власти доложили на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Сура пока держится на уровне. Имеется разлив, в селе Индерка вода чуть зашла на придомовые территории. Ситуацию держим на контроле», - отчитался глава администрации Сосновоборского района Олег Вдовин.

В нескольких районах губернатор уже побывал, и его визиты продолжатся.

«Я круглосуточно на работе, не беспокойтесь, всю ситуацию буду контролировать. Техника нужна будет - привезем сюда. Оценку ситуации произведем», - заверил Олег Мельниченко сельчан.

Необходимо провести и работу с владельцами прудов, чтобы из-за спуска искусственных водоемов не пострадали населенные пункты.

Министр ЖКХ и гражданской защиты указал еще на несколько моментов, которыми нужно заняться если не сейчас, то в будущем.

«В летний период - очистка русла реки Пензы, потому что там все заросло и создает дополнительный тормоз, льдины останавливаются, река встает», - нацелил Михаил Панюхин.

Половодье 2023 года показывает, что весна приносит не только радость обновления, но и неприятности.