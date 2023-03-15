Сетевое издание|18+|Среда|15 мар 2023|19:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Губернатор посещает затопленные районы области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В селе Поим Белинского района вода зашла в жилое строение, газовое оборудование перестало работать. Похожая ситуация - в разных уголках региона.

О том, как на местах чиновники решают проблемы граждан, оказавшихся в зонах подтопления, представители местной власти доложили на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Сура пока держится на уровне. Имеется разлив, в селе Индерка вода чуть зашла на придомовые территории. Ситуацию держим на контроле», - отчитался глава администрации Сосновоборского района Олег Вдовин.

В нескольких районах губернатор уже побывал, и его визиты продолжатся.

«Я круглосуточно на работе, не беспокойтесь, всю ситуацию буду контролировать. Техника нужна будет - привезем сюда. Оценку ситуации произведем», - заверил Олег Мельниченко сельчан.

Необходимо провести и работу с владельцами прудов, чтобы из-за спуска искусственных водоемов не пострадали населенные пункты.

Министр ЖКХ и гражданской защиты указал еще на несколько моментов, которыми нужно заняться если не сейчас, то в будущем.

«В летний период - очистка русла реки Пензы, потому что там все заросло и создает дополнительный тормоз, льдины останавливаются, река встает», - нацелил Михаил Панюхин.

Половодье 2023 года показывает, что весна приносит не только радость обновления, но и неприятности.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте