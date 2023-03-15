Дом культуры в Вадинском районе обретет новую жизнь

15.03.2023 | 18:30

Небольшой, но очень нужный местным жителям Дом культуры в селе Ягановка Вадинского района в скором времени обретет новую жизнь. Полным ходом здесь идет капитальный ремонт. Уже выполнена замена кровли, оконных блоков, установлены перегородки.

«Тут очень давно не было ремонта, и благодаря нацпроекту здание обретает новый вид. Настоящее культурное здание, где будет чисто, аккуратно, где не будет крыша подтекать и в новые окна не будет дуть», - сообщил глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев.

Как только позволит погода, начнут приводить в порядок фасад. Всего на работы выделено свыше 11 миллионов рублей, большая часть - из федерального бюджета.

«У подобных домов культуры есть особенность: в них кипит жизнь, есть свой уют. Чувствуется востребованность у местного населения, поэтому с большим удовольствием приступаем к ремонтным работам на объекте. Надеемся, что выполним все в срок. Объем работ довольно большой», - отметил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Всего в 2023 году на территории Пензенской области планируют отремонтировать девять объектов. Ягановский ДК примет первых гостей в конце ноября.