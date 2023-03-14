Сетевое издание|18+|Вторник|14 мар 2023|18:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе разработали новый метод гинекологических операций

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В областной клинической больнице разработали уникальный метод по удалению доброкачественных новообразований без вредя для женской репродуктивной системы.

«Не несет в себе ни косметического дефекта, не связан с разрезами на передней брюшной стенке, малотравматичен для матки, то есть не повреждает ее мышцу. Восстановление потом наступает самостоятельно», - сообщил заведующий гинекологическим отделением ПОКБ имени Н. Н. Бурденко Михаил Беляев.

Когда опухоли слишком большие, операцию приходится проводить в несколько этапов с промежутками в пару месяцев. Одно хирургическое вмешательство длится всего 15 минут.

«Так за три, за четыре этапа существует реальная возможность убрать миому достаточно больших размеров. Зачем мы это делаем? Мы хотим одного: оставить женщине здоровый орган, чтобы у нее была способность зачать, выносить и родить здорового ребенка», - пояснил Михаил Беляев.

При других методах лечения зачастую происходит тотальное повреждение важного органа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте