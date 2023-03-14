В Пензе разработали новый метод гинекологических операций

14.03.2023 | 18:30

В областной клинической больнице разработали уникальный метод по удалению доброкачественных новообразований без вредя для женской репродуктивной системы.

«Не несет в себе ни косметического дефекта, не связан с разрезами на передней брюшной стенке, малотравматичен для матки, то есть не повреждает ее мышцу. Восстановление потом наступает самостоятельно», - сообщил заведующий гинекологическим отделением ПОКБ имени Н. Н. Бурденко Михаил Беляев.

Когда опухоли слишком большие, операцию приходится проводить в несколько этапов с промежутками в пару месяцев. Одно хирургическое вмешательство длится всего 15 минут.

«Так за три, за четыре этапа существует реальная возможность убрать миому достаточно больших размеров. Зачем мы это делаем? Мы хотим одного: оставить женщине здоровый орган, чтобы у нее была способность зачать, выносить и родить здорового ребенка», - пояснил Михаил Беляев.

При других методах лечения зачастую происходит тотальное повреждение важного органа.