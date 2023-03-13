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Общество

В Пензе стартовала неделя борьбы с гепатитом

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Во вторник, 14 марта, пензенцы могут прийти в областной центр спецвидов медпомощи, сдать кровь и узнать, заражены они гепатитом С или нет. Обследование будет проводиться в рамках недели борьбы с этим заболеванием. Намечены и другие мероприятия.

Гепатит - это воспаление печени. Инфицированных в регионе все больше, часто люди не знают, что вирус уже действует в их организме, но рано или поздно болезнь себя проявит.

«Основные клинические симптомы - дискомфорт в правом подреберье, возможно пожелтение кожных покровов, образование гематом, синяков, слабость, вялость (возможна прогрессирующая). При запущенном циррозе возможно кровотечение из вен пищевода», - уточнила врач-инфекционист Светлана Акстына.

Борьба с гепатитом длится не недели, а десятки лет.

«Был 95-й год, армия. Пожелтел, моча стала темная», - рассказал пациент областного ЦСВМП.

Если следить за здоровьем, можно жить, не отличаясь от других.

«Работаю, семья, дети. Когда заразился, детей еще не было. Сейчас все здоровы. Супруга не болеет, никто в семье не заразился», - отметил мужчина.

В настоящее время в Пензенской области больше пяти тысяч зараженных гепатитом С. В дневном стационаре ЦСВМП в данный момент лечатся 34 человека. По словам врачей, современные средства могут творить почти чудеса.

«Разработаны препараты прямого антивирусного действия. Курс, как правило, от двух до трех месяцев в зависимости от типа вируса и комбинации препаратов, которые используются. Человек полностью выздоравливает», - сообщила Светлана Акстына.

Сложность в том, что курс таких лекарств очень дорогой. Наиболее высок риск инфицирования у людей, употребляющих инъекционные наркотики, но заразиться можно и при нанесении татуировок, пирсинге, маникюре или педикюре. В настоящее время самый частый способ передачи гепатита С - половой.

Иногда заболевание проходит самостоятельно, и о том, что оно вообще было, человек узнает случайно спустя много лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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