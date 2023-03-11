Специалисты проинформируют пензенцев о правах потребителей

11.03.2023 | 10:18

В преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, жители Пензенской области смогут получить полезный совет от специалистов Роспотребнадзора и единого консультационного центра.

В понедельник, 13 марта, начнет работать горячая линия. Эксперты предоставят гражданам всю информацию о правах потребителей и помогут составить претензии, а при необходимости - исковые заявления в судебные органы.

Звонки будут приниматься круглосуточно по телефону 8 (800) 555-49-43.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области позвонить на горячую линию можно по телефону 8(8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45, перерыв - с 12:00 до 12:45.

Акция продлится до 24 марта, проинформировали в пресс-службе ведомства.