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Общество

Поселок Мичуринский начал уходить под воду

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В подвал дома на улице Соломатиной в Мичуринском прибывает и прибывает вода.

«Больше суток качаем непрерывно двумя насосами», - уточнила жительница поселка Наталья Самойленко.

Вода повсюду - и под домом, и вокруг. Земля в начале зимы промерзла, так что весной тающий снег остается во дворах и на огородах. Уходить потокам некуда.

Несколько десятков кур пришлось срочно эвакуировать из стационарного птичника во временный.

Такая же картина - на территориях соседних домовладений. У тех, кто начал стройку, опускаются руки: неизвестно, что будет с фундаментом после большой воды.

«Вызывать экспертов и дальше продолжать либо полностью его перебирать, то есть сносить, потому что деваться уже некуда. Или как-то укреплять. Ну уж что эксперты скажут», - положился на судьбу житель поселка Тимур Медведев.

Как только вода стала прибывать во двор, семья Самойленко забила тревогу. На помощь пришли только местные чиновники.

«Глава администрации была, была зам, они приехали с трактором. Потом они звонили замглавы Пензенского района - через него еще прислали две бары, копали еще, соединяли участок с дорогой, чтобы вода уходила», - рассказал родственник семьи Валерий Горшенин.

Сколько уйдет времени на осушение затопленных дворов в Мичуринском, неизвестно. Пока что по некоторым участкам невозможно даже проехать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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