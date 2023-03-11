Пензенские моржи стали чемпионами по зимнему плаванию

11.03.2023 | 17:30

Пензенские моржи успешно выступили в Саранске на соревнованиях по зимнему плаванию. Ольга Лосева и Максим Климов взяли золотые медали, Виталий Феоктистов - бронзовую. Силе духа и дисциплине участников может позавидовать любой профессионал.

«Обошла уже все, каждый день езжу купаться», - отметила победительница соревнований по зимнему плаванию Ольга Лосева.

Она моржует уже два года. Группу единомышленников собрал Виталий Феоктистов, который увлекся зимним плаванием шесть лет назад.

«Я начал искать в интернете, никого найти не мог и создал свою группу «ВКонтакте». Через два года народ начал позванивать - я оставлял свои координаты. Нас собралось шесть человек», - рассказал руководитель клуба.

«Я моржую первый год, благодарю ребят, что взяли меня в свою команду, и рекомендую каждому попробовать окунуться в ледяную воду. Это дарит невероятный заряд бодрости и отличного настроения», - призвала член клуба Ирина Костюнина.

Не у всех получается купаться в открытых водоемах ежедневно, вместо этого моржи обязательно обливаются дома холодной водой. Хотя бы раз в неделю они стараются все вместе совершить групповой ритуал закаливания.

В планах у «Сурских моржей» - провести соревнования по зимнему плаванию и в Пензе.