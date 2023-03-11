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Общество

Кандидат наук объяснил, какие фитолампы полезнее для рассады

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Кандидат сельскохозяйственных наук Александр Власов рассказал порталу «Зарпресса», как правильно использовать фитолампы для выращивания рассады помидоров, перца и других овощей.

По его словам, сейчас имеется большой выбор разновидностей ламп, но в основном огородники предпочитают светодиодные, так как они экономичнее. Однако и более дешевые люминесцентные (дневного освещения) неплохо выполняют свою функцию.

Для полноценного развития растениям не требуется весь спектр. Лучше всего подходят приборы двух световых диапазонов - красного (он активизирует рост рассады и способствует закладке цветочных почек) и синего (ускоряет деление клеток в тканях растения).

«Ультрафиолетовое излучение повышает морозостойкость саженцев, способствует обогащению витаминами, что подходит для плодоносящих культур», - пояснил Александр Власов. Но предупредил, что красный в освещении все-таки должен преобладать над синим.

А вот лампы накаливания эксперт использовать не советует. Во-первых, у них не тот спектр. Во-вторых, есть риск пересушить грунт или обжечь растения. В-третьих, такая лампа больше греет, чем светит, а использовать ее накладно.

В заключение Александр Власов порекомендовал при любом выборе освещения соблюдать расстояние до лотков или всходов: более мощные лампы следует располагать повыше.

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Источник — фото pixabay.com
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