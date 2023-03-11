Из-за объекта культурного наследия у пензенцев появились проблемы

11.03.2023 | 19:00

Жители дома № 36 на улице Гоголя пребывают в культурном шоке, причем последние несколько лет - с тех пор как строение (а точнее, земля, на которой оно стоит) попало в особо охраняемую зону.

В годы войны поблизости, на Гоголя, 40, размещались члены эвакуированного литовского правительства, проходили литературные встречи с прибалтийскими поэтами. Для бывшей союзной республики факт уже маловажный, зато в Пензе здание из красного кирпича обладает теперь особой историко-культурной ценностью. Что не может не отражаться на жизни соседей.

«На фоне этого ограничения мы как собственники жилья не понимаем, что нам делать по факту проживания в этой зоне. Мы пытались продать - покупатели нам объясняют, что не могут купить, потому что есть ограничения», - рассказал житель дома № 36 Дмитрий Волик.

Кто-то убедил жильцов, что дом нельзя ремонтировать, хотя все строение перекошено и, по сути, пребывает в аварийном состоянии. Также их уверили, что продать квартиры и земельный участок потенциальным застройщикам не получится, так как это никому не выгодно: все должно быть в подобающих объекту культурного наследия регионального значения стилистике и размерах, пусть это и частная собственность.

Как оказалось, все можно: и реконструировать, и возводить, и даже не в красном кирпиче. Главное - чтобы высота здания в исторической части города была девять метров максимум.

«Никаких ограничений по купле-продаже, дарению и иным гражданским правовым действиям в отношении земельных участков в границах данных зон, объектов капитального строительства не установлено», - заверил начальник департамента Пензенской области охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

С жильцами будут проводить встречи, чтобы объяснить им юридическую и градостроительную ситуацию. В первую очередь они хотят поменять статус объекта.

«Чтобы признали многоквартирным, чтобы мы вступили в программы - хотя бы в одну из них - по расселению. Дому - 135 лет!» - заявила жительница дома Галина Сафронова.

«Разница между частным домом и многоквартирным какая? В многоквартирный можно управляющую компанию, чтобы присматривала за ним. Если он в аварийном состоянии - ставить вопрос. А частный дом этого не позволяет», - пояснил эксперт штаба Народного фронта в Пензенской области Валерий Арефьев.

По его мнению, в наличии все необходимые технические условия, чтобы дом на Гоголя, 36, признали многоквартирным.