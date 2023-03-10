В Пензе открыли выставку в честь 100-летия гражданской авиации

10.03.2023 | 20:41

«Все работает, и те, кто пришел на эту выставку, могут почувствовать, как чувствует себя пилот, как слышит его диспетчер», - рассказал председатель Ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин.

По выставке, посвященной 100-летию гражданской авиации, он может водить экскурсантов бесконечно. Экспонаты Олег Машин собирал лично, задействовал всех друзей и родственников. С полетами были связаны родители Олега, тети и дяди. Отец сначала был летчиком, со временем перешел в диспетчеры. Его форма есть в экспозиции.

Экспонаты для выставки в Доме молодежи подбирали так, чтобы осветить разные этапы развития авиации в регионе. Есть и фотографии первых летных отрядов, и расписание рейсов из пензенского аэропорта 1978 года.

Было время, когда самолеты использовались как автобусы.

«Летали не только в Москву, Ленинград и другие города, но и между районными центрами: из Пензы в Никольск, в Беково, в другие районы. И, конечно, это рабочие места, развитие», - сообщил первый заместитель председателя правительства Олег Ягов.

На выставке нет экспонатов, говорящих о нынешней ситуации с гражданской авиацией в Пензе. Подразумевается, что это людям неинтересно - все видели. Но некоторые посетители именно здесь захотели узнать о самолетах и пилотах побольше.