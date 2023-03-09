Жители Пензенской области стали чаще заражаться мышиной лихорадкой

09.03.2023 | 16:40

В Пензенской области в прошлом году по сравнению с 2021-м в 6,6 раза выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, называемой также мышиной.

Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

По словам специалистов, в числе районов, где увеличились показатели, есть и Пенза. В областном центре в 2022 году зарегистрировали в 6,8 раза больше случаев мышиной лихорадки, чем в 2021-м.

Также высокие показатели заболеваемости отмечены в Пензенском, Шемышейском, Лопатинском и Сосновоборском районах.

«Динамика роста заболеваемости отмечена среди сельского населения. В основном в области преобладают бытовые заражения по месту жительства или работы, при посещении природных очагов, на дачах и дачных участках», - рассказали в ведомстве.

Известно, что переносчиками геморрагической лихорадки являются мыши, крысы. Поэтому для профилактики заболевания рекомендуется проводить мероприятия по дератизации.

Также жителям региона посоветовали строго соблюдать личную гигиену при посещении леса, не раскладывать на траве, пнях посуду, пищу, использовать для этого клеенку. В походах нельзя ночевать в стогах сена и соломы, палатки требуется устанавливать на открытых местах, свободных от грызунов.

«Если вас не было в доме или на даче даже одну неделю, необходимо в первую очередь проветрить помещение. После этого рекомендуется сделать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (3% растворы хлорамина, хлорной извести), посуду следует тщательно вымыть и обдать кипятком», - порекомендовали специалисты.

Уборку помещений, где могут обосноваться грызуны, нужно проводить в ватно-марлевой повязке (минимум 4 слоя) или респираторе, использовать при этом халат, перчатки, которые затем необходимо снять и выстирать. Те же меры профилактики применяются при заготовке леса, переборке овощей, складировании сена.

Кроме того, нельзя есть подпорченные или загрязненные грызунами продукты, пить некипяченую воду, захламлять дворы и помещения, сваливать на участках мусор.