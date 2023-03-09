В Пензе верующие отметили день обретения главы Иоанна Предтечи

09.03.2023 | 21:03

Православные верующие отметили день обретения главы Иоанна Предтечи, которого считают ближайшим предшественником Иисуса Христа. Пророк крестил в водах Иордани самого Сына Божьего.

Торжественная служба прошла в Спасо-Преображенском монастыре - одном из старейших христианских храмов Пензы. Здесь освящен придел в честь Предтечи. Возглавил литургию митрополит Серафим.

Иоанн Креститель пострадал за веру. Ему отсекли голову по приказу царя Иудеи.

«Этот первый по благодати мученик утешал многих, прежде всего своих учеников, своими святыми и многоцелебными мощами. Но если тело находилось в одном месте, то глава всегда пребывала в разных местах. К сожалению, она давно считается утерянной», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Православные во все времена молились пророку, прося о здоровье детей, о плодородии, о защите от природной стихии.

«Для улучшения жизни наших близких, семей, чтобы пришли к вере православной. Он учитель покаяния и поэтому помощник», - отметила прихожанка Людмила Кикот.

День обретения главы Предтечи связан с многочисленными народными поверьями. Например, в старину внимательно следили за погодой и старались угадать, какой будет весна. Снегопад в это время сулил холод на Пасху и студеный апрель.