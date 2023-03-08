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Общество

Запрет на беспилотники в Пензе ударит по кошелькам

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Поснимать весенние планы местности сверху у операторов теперь не получится: использование беспилотных воздушных судов на территории Пензенской области запрещено. Подписан соответствующий указ губернатора. Квадрокоптеры отправляются в коробки.

В растерянности и видеографы. В последние годы редкий заказ обходится без съемок с высоты, так картинка получается масштабной. Даже если все положенные документы на беспилотник оформлены, они не помогут.

«Пока не знаю, что делать», - отметил видеограф Максим Климов.

Скорее всего, придется просто ждать. По-прежнему могут использовать беспилотные воздушные суда органы государственной власти и местного самоуправления, а иные организации и физические лица - только после заключения с ними договоров.

Запрет не действует, если квадрокоптеры запускаются для того, чтобы обеспечить безопасность трубопроводов, железнодорожного транспорта.

Почему введены ограничительные меры, пензенцы понимают. Беспилотники в небе в нынешних сложных условиях - это лишние нервы и потенциальная опасность.

«Интернет у всех есть, все видят, насколько это серьезно, что могут воспользоваться этим те, кто не должен. Понимаю, с одной стороны, конечно, но все-таки часть заработка уйдет», - рассказал Максим Климов.

Ограничительная мера будет действовать, пока в регионе действует уровень базовой готовности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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