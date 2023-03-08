В Пензастате назвали средний возраст женского населения области

08.03.2023 | 16:57

В Пензенской области женщин больше, чем мужчин. Таковы данные Всероссийской переписи населения 2020 года, которые Пензастат обнародовал к 8 Марта.

В регионе живут 689,1 тыс. женщин - это 54,4% от общей численности населения. Большинство из них зарегистрированы в городской местности - 481,6 тыс. человек (в сельской - 207,5 тыс.).

По итогам переписи, в 2020-м в Пензенской области проживали 49 женщин в возрасте 100 лет и старше. Мужчин - только 10.

Число женщин трудоспособного возраста в регионе составило 335,3 тыс. (на 30,2 тыс. меньше, чем мужчин), а старше трудоспособного - 257,9 тыс. (на 146,1 тыс. больше, чем мужчин).

«По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, средний возраст женского населения в Пензенской области – 45,8 года, причем у горожанок – 45,3 года, а в сельской местности – 46,8», - сообщила начальник отдела статистики и здравоохранения области Анна Барышева.