Сотрудники МЧС поздравили пензячек с помощью пожарных рукавов

08.03.2023 | 12:56

Сотрудники ГУ МЧС подготовили видеопоздравление с 8 Марта для жительниц Пензенской области и разместили его в социальной сети «ВКонтакте».

К женщинам обратились представители разных подразделений, и каждый нашел особенные слова.

«Пусть огонь любви пылает у вас в душе! Вы разжигаете самые сильные пожары в наших сердцах, которые не смогут потушить даже профессионалы», - отметил пожарный в полной экипировке.

«Желаем вам реки красоты, море любви и океан здоровья. Пусть в парусах вашей жизни всегда будет попутный ветер», - высказался главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

«От химии вашей привлекательности не поможет ни одно защитное средство!» - заявил сотрудник МЧС в костюме химзащиты.

«Финансового благополучия, щедрых мужчин рядом, чтобы если вы и теряли деньги из-за них, то только на помаду, а не на тушь», - пожелал представитель финансового отдела.

В заключение сотрудники МЧС выложили для пензячек крупную надпись пожарными рукавами «8 Марта».