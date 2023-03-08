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Общество

Добровольцам придется внятно объяснить, зачем им на спецоперацию

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Министерство обороны РФ опубликовало приказ, регламентирующий набор добровольцев. В нем перечислены требования, которые будут к ним предъявляться.

Сначала кандидатам предстоит заполнить заявление и анкету и приложить к ним документы об образовании, имеющиеся свидетельства о браке и наличии детей, сообщает «Парламентская газета». Затем все это необходимо отнести в военкомат. Если оттуда будет получено одобрение, то кандидатов ждут следующие этапы: медкомиссия, тестирование у психиатра и оценка физической подготовки.

«На медкомиссии врач устанавливает, что у кандидата нет острых хронических заболеваний, тяжелых травм, увечий или контузии. В ходе обследования у психиатра выясняются индивидуальные особенности личности и наличие либо отсутствие склонностей к девиантному поведению, организаторские способности, умение уживаться в коллективе. Так, например, кандидат должен уметь внятно и четко объяснить на беседе со специалистом, зачем ему вообще на СВО, это позволит оценить его уровень мотивированности и понять, годится он для выполнения реальных задач или нет. По итогам отбора врач выносит вердикт: рекомендуется кандидат для зачисления в добровольцы или не рекомендуется», - пишет «Парламентская газета».

На этапе оценки физподготовки мужчин до 30 лет ждут стометровка (не более чем за 17 секунд), бег на 2 километра (без ограничений по времени) и жим 16-килограмовой гири одной рукой (не менее 20 раз). Женщинам на стометровку дается не более 20 секунд, также им нужно пробежать 1 километр и отжаться не менее 10 раз.

Если добровольцы успешно преодолеют все этапы отбора, то им дадут контракт на подписание и удостоверение по установленному образцу.

Некоторых кандидатов могут «развернуть» на стадии подачи заявления, если они не являются гражданами России, находятся под следствием или не служили срочную, несмотря на призывной возраст.

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