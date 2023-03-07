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Общество

В Пензенской области впервые обнаружена птица из Сибири

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В Сурском крае впервые обнаружена птица, являющаяся символом Сибири и обитающая далеко от Поволжья.

Пернатое поймали в середине февраля в окрестностях микрорайона Заря, практически в черте города.

«Эта птица называется урагус. Раньше она носила названия «длиннохвостый снегирь» или «длиннохвостая чечевица», но теперь вносится в справочники именно как урагус», - рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» известный орнитолог, соавтор Красной книги Пензенской области Вячеслав Фролов.

Урагус - представитель восточно-сибирской фауны. Он относится к отряду воробьиных, семейству вьюрковых и является зерноядной птицей.

Как объяснил Вячеслав Фролов, птица оказалась в Пензенской области во время зимней кочевки, но не с севера на юг, а с востока на запад.

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Источник — фото предоставлено Вячеславом Фроловым
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