Улицу Чаадаева после ремонта пообещали отремонтировать еще раз

07.03.2023 | 11:44

Под сильным впечатлением от мелкоямочного ремонта улицы Чаадаева остался пензенец Виталий К. О том, что он был проведен, горожанину сообщили люди, отвечающие с аккаунта правительства Пензенской области на странице губернатора в «Одноклассниках».

А началось все с обращения Виталия К. к главе региона в пятницу, 3 марта. «Уважаемый Олег Владимирович. Прошу вас! Возьмите на контроль ремонт дороги на ул. Чаадаева от Ахунского переезда и до «Росторгшины». По этой дороге ездят почти все жители города Заречного, да и это одна из артерий въезда в Пензу. Об этом уже и 11 канал рассказывал.

Но недавно мастер подрядной организации сообщил, что мелкоямочный ремонт завершен. Это не так, ремонт подрядная организация выполнила на 50 процентов. Может, нам дорожный налог тоже платить не в полном объеме? Почему мы как граждане РФ выполняем свои обязанности и вовремя платим, но непонятно, за что мы платим. Прошу вас, возьмите на контроль эту вопиющую ситуацию», - написал мужчина.

Пензенца с аккаунта правительства заверили, что в конце предыдущей недели (28 февраля - 5 марта) подрядной организацией был выполнен мелкоямочный ремонт, и напомнили ему, что в текущем году должны провести полную замену верхнего слоя покрытия на этой дороге.

Горожанина такой ответ удивил. «Простите великодушно. Это вот такой ремонт? Фото сделано мной лично 6.03.23. Это мелкоямочный ремонт? Такой ремонт несет опасность и угрозу жизни участникам движения», - возмутился он.

Мужчина сопроводил свое сообщение несколькими снимками. На них видно: какие-то работы на дороге действительно проводились, но не везде и результат их неудовлетворителен.

Объяснять пензенцу, как это приняли, представитель правительства не стал. Но пообещал новый ремонт: «В МБУ «Пензавтодор» направлена заявка на устранение асфальтовых разрушений на ул. Чаадаева. Срок выполнения работ - до 17 марта».