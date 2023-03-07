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Общество

Пензенцев зовут плести маскировочные сети для бойцов

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Будь на то воля, опутали бы сетями всю территорию проведения специальной военной операции, чтобы помочь бойцам, которые ведут борьбу с украинскими националистами. Но одного желания мало - нужны рабочие руки.

В центре культурного развития «Дом офицеров» участники народного гуманитарного движения «ПенZа своих не бросает» плетут защитные навесы для окопов и техники. Это одна из точек, где собираются неравнодушные горожане.

«Кто-то может зайти на час-два поплести, кто-то деток отводит на занятия - и подходят, плетут, кто-то специально ходит из дома. Кто-то знает, кто-то нет, поэтому нужно, чтобы многие знали и ходили», - рассказала волонтер Татьяна Гишян.

Добровольные помощники сплели уже более 200 сетей разных размеров. Ими и блиндаж можно накрыть, и военную технику. Процесс изготовления защитного маскировочного покрытия прост.

Даже с помощью тепловизора невозможно определить, кто или что находится под такой сеткой. Секрет - в материале ленточек.

Добровольных помощников ждут в «Доме офицеров» ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных. Работы всем хватит.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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