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Общество

Эколог предупредил об опасности перегруженных удлинителей

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Удлинитель в случае перегрузки может стать опасным для здоровья человека, находящегося поблизости.

Об этом радио Sputnik рассказал эколог Антон Ястребцев.

По его словам, если к удлинителю подключены несколько приборов одновременно, например, телевизор, обогреватель и блок питания, то он становится сильным источником электромагнитного излучения.

«С другой стороны, заземление розеток существенно снижает интенсивность этого излучения. В старых домах заземления обычно нет, в новых оно, как правило, есть», - добавил Ястребцев.

Также интенсивность излучения увеличивает неисправность удлинителя, о которой может говорить потрескивание. Кроме того, поврежденное устройство не будет отвечать требованиям пожарной безопасности.

Эксперт посоветовал держать устройство подальше от кровати.

«Возле изголовья кровати удлинитель лучше не класть. Если расстояние больше метра, это безопасно. Если меньше, нужно следить, чтобы было подключено не больше одного телефона или торшера. Переплетение проводов часто встречается на рабочих местах. Если к удлинителю подключены одновременно компьютер, принтер и так далее, лучше расположить его как можно дальше от головы: не на столе, а, допустим, около ног», — рекомендует эколог.

Антон Ястребцев подчеркнул, что электромагнитное излучение может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, особенно если у человека стоит кардиостимулятор или подключены другие электроприборы.

«Что касается риска развития онкологических заболеваний из-за бытовой проводки, то он не доказан, такие гипотезы были опровергнуты», - уточнил Антон Ястребцев.

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