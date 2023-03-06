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Общество

Житель Пензенской области нашел оружие неустановленной марки

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38-летнему жителю Бессоновского района могут заплатить 3 000 рублей за то, что он принес сотрудникам Росгвардии найденное ружье.

Мужчина обратился в подразделение лицензионно-разрешительной работы и рассказал, что хочет сдать оружие неустановленной марки. По словам бессоновца, он обнаружил его в сарае старого дома, который принадлежал покойному деду.

Сейчас по этому факту проводится проверка. Когда она будет окончена, мужчине могут выплатить вознаграждение в сумме от 3 000 рублей.

В 2022 году жители Пензенской области сдали росгвардейцам три единицы незарегистрированного оружия и получили за это около 9 000 рублей.

«Лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части и боеприпасы к нему, освобождается от ответственности за их незаконное хранение», - напомнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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