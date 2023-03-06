Сетевое издание|18+|Понедельник|6 мар 2023|20:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе продавцы озвучили цены на мимозу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В этом году продавцы цветов не были уверены, в каком виде к Международному женскому дню в Пензу доставят мимозу, ведь в Абхазии она зацвела раньше времени. Но душистая акация прибыла в город на Суре в хорошем состоянии. И ее здесь ждали.

«Это растение самое раннее, у нас этого нет. Я люблю мимозу очень, запах люблю», - отметила жительница г. Пензы Альбина Акимова.

«Мама, я поздравляю тебя с 8 Марта и тебе дарю мимозу, потому что ты ее любишь», - рассказал житель г. Пензы Кирилл.

Если на Западной Поляне мимозу продавали почти что в камерной обстановке, то в центре - масштабно. Там она идет по ценам прошлого года. Самые дешевые веточки стоят 50 рублей. Наиболее ходовые - по 100 и 150. Есть спрос и на акацию подороже.

«Сегодня понедельник, пока присматриваются у нас, но некоторые покупают. Какой праздник без мимозы для женщины?» - подчеркнула продавец Валентина Савинова.

Ну а если для кого-то букет все же оказывается дороговат, то и это не проблема. Запах мимозы и приближающейся весны действует благотворно и побуждает к добрым поступкам.

«Подошла к нам девочка, у нее не хватило... Мужчина ей купил и подарил букет, поздравил ее с 8 Марта. Очень приятно», - сообщила продавец Ольга.

Наряду с мимозой популярностью пользуются и тюльпаны. Эти цветы тоже у всех давно ассоциируются с женским праздником. Продавцы говорят, пик их продаж выпадет непосредственно на 8 Марта.

Модным в последнее время стало дарить и примулы в горшках. Их можно оставить и у себя дома или высадить на улицу. Но неважно, каким будет букет или сколько он стоит. Главное, чтобы его преподнесли от всей души.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте