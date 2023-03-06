В Пензе продавцы озвучили цены на мимозу

06.03.2023 | 18:55

В этом году продавцы цветов не были уверены, в каком виде к Международному женскому дню в Пензу доставят мимозу, ведь в Абхазии она зацвела раньше времени. Но душистая акация прибыла в город на Суре в хорошем состоянии. И ее здесь ждали.

«Это растение самое раннее, у нас этого нет. Я люблю мимозу очень, запах люблю», - отметила жительница г. Пензы Альбина Акимова.

«Мама, я поздравляю тебя с 8 Марта и тебе дарю мимозу, потому что ты ее любишь», - рассказал житель г. Пензы Кирилл.

Если на Западной Поляне мимозу продавали почти что в камерной обстановке, то в центре - масштабно. Там она идет по ценам прошлого года. Самые дешевые веточки стоят 50 рублей. Наиболее ходовые - по 100 и 150. Есть спрос и на акацию подороже.

«Сегодня понедельник, пока присматриваются у нас, но некоторые покупают. Какой праздник без мимозы для женщины?» - подчеркнула продавец Валентина Савинова.

Ну а если для кого-то букет все же оказывается дороговат, то и это не проблема. Запах мимозы и приближающейся весны действует благотворно и побуждает к добрым поступкам.

«Подошла к нам девочка, у нее не хватило... Мужчина ей купил и подарил букет, поздравил ее с 8 Марта. Очень приятно», - сообщила продавец Ольга.

Наряду с мимозой популярностью пользуются и тюльпаны. Эти цветы тоже у всех давно ассоциируются с женским праздником. Продавцы говорят, пик их продаж выпадет непосредственно на 8 Марта.

Модным в последнее время стало дарить и примулы в горшках. Их можно оставить и у себя дома или высадить на улицу. Но неважно, каким будет букет или сколько он стоит. Главное, чтобы его преподнесли от всей души.