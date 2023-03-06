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Общество

В Пензе никак не согласуют установку памятника морякам

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Якоря могли бы стать памятником морякам, но фактически стали памятником бюрократизму. В 2019-м литые конструкции доставили из Калининграда. Пензенское морское собрание намеревалось создать мемориал в честь тех, кто связал с флотом жизнь, отдал ее за Родину. Но подыскать надежный причал для якорей в большом городе не удается.

«Памятное место должно быть у воды и все-таки у «Ростка» - это как историческое место будет, все будут тоже приходить, спрашивать. Мы там можем проводить все торжества, посвященные военно-морскому флоту», - рассказал председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

Администрация Пензы предлагает точки, которые не совсем удачны, по мнению представителей морского собрания. Одна из них - на Злобина, неподалеку от старого здания УМВД, другая - на Восточной. Обустройство мемориала там потребует намного больше затрат.

«У нас были встречи с представителями и городской администрации, и областной. Шла отписка: мы вам предлагаем такие-то и такие-то места. Но нас те места не устраивают. Памятное место тоже должно находиться под какой-то охраной, чтобы на металлолом не увезли», - подчеркнул Петр Воронин.

Мемориал с надписью «Сынам Пензенской земли. Защитникам морских рубежей России» гармонирует с «Ростком», органично вписывается в набережную. Морское собрание региона полностью берет на себя воплощение проекта в жизнь, но согласовать идею не может.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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