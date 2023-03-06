В Пензе наградили участников отрядов юных инспекторов

06.03.2023 | 21:26

В будущем тем, кто с самых юных лет знает правила дорожного движения, будет явно проще, чем их сверстникам, получить водительские удостоверения. В стенах гимназии № 13 грамотами наградили самых активных участников отрядов юных инспекторов.

«Здесь собрались активисты ЮИДовского движения, дети, которые помогают ГИБДД соблюдать порядок на дорогах, проводят профилактическую работу в своих школах, детских садах, призывают и детей и взрослых соблюдать правила дорожного движение», - рассказала методист детского (юношеского) центра «Спутник» г. Пензы Татьяна Савчук.

Отряды ЮИД появились в России ровно полвека назад. В Пензе это 13-й слет. Уже 5 727 школьников со всего региона активно участвуют в движении, и с каждым годом популярность отрядов только растет.

«В первую очередь это важно для детей, так как они каждый день участвуют в процессе дорожного движения. Когда ребенок выходит на улицу из дома, он является пешеходом. Благодаря ЮИДовскому движению, ребята могут полноценно изучать правила дорожного движения и затем эффективно их применять на практике», - сообщил инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

А самым отличившимся участникам вручили удостоверения школьного инструктора по безопасности дорожного движения.