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Общество

Пензячка поборется за миллион на конкурсе «Ты уникальная»

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«Эмоции переполняют. Уже нет никакого волнения, ты на самом деле наслаждаешься процессом и кайфуешь от этого всего», - поделилась участница конкурса Оксана Макарова.

«Ты уникальная» - региональный этап всероссийского конкурса не похож на классические соревнования среди красавиц. Возраст, вес, параметры участниц не так важны. Энергетика, умение завоевать зал - за это ставят баллы. Подготовка длилась месяц.

«Внешние качества и внутренние. Над внешними, над пластикой, уверенностью, подачей работают педагог по дефиле и хореограф. А над внутренними - команда лучших спикеров города. Они прокачиваются внутренне. У нас работают психолог, сексолог, даже есть у нас астролог», - рассказала региональный директор проекта «Ты уникальная» Оксана Василевская.

«Каждая девушка, которая пришла на подиум, - звезда, каждый ребенок - звездочка, и каждый мужчина - уникальная звезда», - подчеркнул учредитель всероссийского проекта «Ты уникальная» Алексей Кашин.

Не корона манит участниц. Они стремятся к переменам, ломая в себе страхи и неуверенность.

«Во мне произошла такая трансформация! Я теперь записалась на танцы, на вокал, я не буду сидеть дома, буду развиваться дальше», - сообщила участница конкурса Алла Галунковская.

«Это вообще большой кайф - на сцене выступать и танцевать, и дефиле - это очень здорово», - отметила победительница регионального этапа проекта «Ты уникальная» (2022 г.) Екатерина Лыкова.

В финале конкурса 23 участницы. После долгих споров и раздумий жюри присудило победу лучшим в разных номинациях. А звание мисс «Ты уникальная» присвоено Оксане Макаровой. Она отправится в Санкт-Петербург на всероссийский этап бороться за приз - миллион рублей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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