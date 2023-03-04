В Пензе стартовал очередной историко-культурный проект

На встрече членов Русского географического общества и курсантов артиллерийского института коллективу «Аврора» поставили важную задачу - эмоционально подкрепить рассказ о знаменитых земляках-полярниках. Ради проекта им даже пошили настоящую морскую форму образца 1969 года.
«Огромное волнение, мы впервые надели форму - это и подстегивает, и немножко напрягает, надо еще выйти в этой форме соответственно и хорошо спеть. Сегодня мы показываем шесть номеров», - рассказала художественный руководитель квартета Светлана Щеглова.
«Чтобы привлечь молодежь к этим песням, к их истории, к истории отцов и дедов. И я хочу сказать, что мы очень горды активным участием в таком грандиозном проекте», - добавила участница квартета Марина Савицкая.
Артиллерийский институт стал площадкой, где стартовал марафон РГО «Роль России в истории географических открытий и исследований». Они тесно связаны с именами Лаврентия Загоскина, Евгения Сузюмова, Константина Бадигина.
«Внесли вклад в исследование Арктики, Антарктики, Мирового океана. Как правило, это были русские и в дальнейшем советские офицеры. Это блестящий пример для наших курсантов: четко следовать жизненным принципам, служа Родине», - отметил председатель регионального отделения РГО Игорь Пантюшов.
К сожалению, роль России в мировых географических открытиях нередко умаляют и обесценивают.
«Запад уже открыто заявляет: что делает Россия на этих территориях? Это общая территория, и вообще открыли Арктику и Антарктику американцы», - сообщил заместитель председателя регионального отделения РГО Демид Ермишин.
Поэтому внедрение таких историко-культурных проектов в РГО считают крайне важным.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀