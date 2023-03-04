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Общество

Сотрудники УЖКХ Пензы провели субботний объезд города

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Контрольных точек в рабочем субботнем плане руководителя городского управления жилищно-коммунального хозяйства Ильдара Усманова и его заместителей много. Нужно посмотреть дороги, тротуары, насколько они почищены, посыпаны, в каком состоянии остановочные павильоны, вывезен ли мусор из урн.

По ходу движения обратили внимание на каждую мелочь. Сухие ветки висят над головами прохожих - непорядок. Загородили место под билборд - щит без рекламы.

«Стараемся периодически выезжать, потому что в течение рабочей недели не всегда получается, выбираемся по выходным поглядеть, где и что не так, чтобы все это устранять. Работа есть работа», - отметил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Наличие мусора в урнах интересует не только ответственных за уборку лиц.

В центре всегда чисто и аккуратно, но лучше проверить недочеты. На улице Володарского заметили провода в деревьях и еще один покосившийся дорожный знак.

Затем отправились в обход по дворам.

«Нормально живется, ступенька вот только фиговая», - рассказал горожанин.

Наличие сосулек на крышах, состояние внутридворовых дорог и входных групп, игровых площадок и хоккейных коробок - все это тоже нужно проконтролировать.

«После этого выходит протокол выездного совещания, я устанавливаю всем сроки устранения выявленных замечаний, потом все постепенно устраняется», - сообщил Ильдар Усманов.

Во время объезда ни один из чиновников городского управления ЖКХ не поскользнулся и не упал. В планах - проверить уличное освещение.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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