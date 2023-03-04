Сотрудники пензенского УФСИН посостязались в зимней рыбалке

04.03.2023 | 19:30

Сотрудники УФСИН и члены их семей стали участниками соревнований по зимней рыбалке на льду. В каждом подведомственном учреждении управления создали команду. Желающих в общей сложности набралось более 30 человек.

«Замечательное мероприятие, проводится не первый год, очень хорошая атмосфера, спасибо большое организаторам», - отметил заместитель начальника ИК-1 Иван Давыдов.

Согласно программе мероприятия была определена общая территория соревнований. Допускалось бурение неограниченного количества лунок. По истечении отведенных четырех часов состоялось взвешивание улова команд.

Лучших выявляли и в скоростном бурении лунок.

«Соревнования подобного рода сплачивают личный состав. Очень хорошо, что участвуют семьи, дети. Настроение у личного состава отличное, рыбалка была удачная», - рассказал начальник УФСИН России по Пензенской области Игорь Киреев.

Для победителей и призеров соревнований подготовили грамоты и подарки. В итоге первыми стали сотрудники отдела по конвоированию, вторыми - команда исправительной колонии № 7, а третьими - отряд специального назначения «Фобос». Награды получили и лучшие в личном зачете.