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Общество

Стало известно, когда планируют поднять призывной возраст

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Призывной возраст в России может измениться осенью, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета.

Об этом РИА Новости рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», - уточнил Бондарев.

Он предположил, что документ в Госдуму внесет правительство, и добавил, что законопроект о повышении призывного возраста находится сейчас в работе.

«Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода. Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно», - подчеркнул депутат.

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии с участием Президента России Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию: нижний предел изменить с 18 лет до 21 года, а верхний повысить до 30 (сейчас 27). Президент поддержал идею.

В январе 2023-го депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что повышение призывного возраста может начаться уже весной.

1 марта военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков в интервью сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил: «Для изменения призывного возраста либо срока службы по призыву необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». На данный момент никаких изменений не поступало».

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