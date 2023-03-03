Стало известно, когда планируют поднять призывной возраст

03.03.2023 | 07:54

Призывной возраст в России может измениться осенью, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета.

Об этом РИА Новости рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», - уточнил Бондарев.

Он предположил, что документ в Госдуму внесет правительство, и добавил, что законопроект о повышении призывного возраста находится сейчас в работе.

«Это работа не одного дня, она требует тщательного, комплексного подхода. Поэтому до начала весеннего призыва принять и начать применять этот документ вряд ли возможно», - подчеркнул депутат.

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии с участием Президента России Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию: нижний предел изменить с 18 лет до 21 года, а верхний повысить до 30 (сейчас 27). Президент поддержал идею.

В январе 2023-го депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что повышение призывного возраста может начаться уже весной.

1 марта военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков в интервью сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил: «Для изменения призывного возраста либо срока службы по призыву необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». На данный момент никаких изменений не поступало».