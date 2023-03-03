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Общество

Пензенцев по субботам приглашают на флюорографическое обследование

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В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, в поликлинике областной туберкулезной больницы до конца месяца будет проводиться флюорографическое обследование.

Медицинское учреждение расположено по адресу: г. Пенза, Суворова, 225.

Флюорографию можно будет сделать по субботам, 4, 11, 18 и 25 марта, с 8:00 до 14:00. Желающие должны предварительно записаться в регистратуре по телефону 68-25-89.

При себе необходимо иметь паспорт (обязательно), полис и СНИЛС (желательно).

«Во избежание распространения респираторных заболеваний в сезон гриппа и простуд рекомендуется приходить строго по записи, чтобы не создавать очередь, быть в маске и перед обследованием пройти термометрию при входе», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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