Пензенским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице

03.03.2023 | 09:53

Жителям Пензенской области предпенсионного возраста, пять лет назад потерявшим работу, будет проведен перерасчет пособия по безработице.

В 2018 году для лиц предпенсионного возраста (женщины 1964-1968 года рождения, мужчины 1959-1963-го) максимальное пособие по безработице было установлено в размере 8 000 рублей.

С 2019 года его предельный размер повысился до 11 280 рублей.

В связи с этим центрами занятости населения Пензенской области будет проведен перерасчет пособия по безработице для предпенсионеров, признанных безработными и принятых на регистрационный учет в центре занятости по месту жительства по состоянию на 31 декабря 2018 года.

«Перерасчет будет осуществляться только для лиц данной категории, которые по состоянию к 31 декабря 2018 года получали максимальный размер пособия по безработице (8 000 рублей), и производиться за период с 1 января 2019 года до окончания выплаты пособия на основании письменных заявлений граждан», - сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Заявление на перерасчет пособия следует подать в центр занятости населения по месту жительства. При этом потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.