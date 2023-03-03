Книги пензенских писателей могут издать бесплатно

03.03.2023 | 19:49

Книгу «Врут, как зеленые лошади…» пензячка Татьяна Кайманова выпустила в 2020 году. На роскошное издание автор потратила не свои деньги, а бюджетные, став победительницей конкурса, объявленного министерством культуры и туризма.

Теперь местных сочинителей вновь приглашают подать заявки. Определять лучших будет экспертный совет, возглавляет который Владимир Карпов.

«Ежегодно мы все заявки внимательно изучаем, и экспертным советом, голосованием принимается решение по каждой книге», - сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Подать заявки можно до 25 марта. Виктор Кладов свою мечту осуществил в прошлом году. Его книга была признана самым интересным проектом. Результат - тираж 1 000 экземпляров повествования о жизни иностранных военнопленных в Пензенской области.

«Я не верил, что мне удастся ее издать, потому что поиск средств на издание - пожалуй, самое тяжелое, с чем сталкивается любой научный работник», - подчеркнул краевед.

Проект, помогающий местным авторам, существует с 2005 года. Правда, в его работе были перерывы, но за это время напечатали много разных книг.

«Много стихов пензенских авторов поступает. С недавнего времени стало поступать большое количество краеведческой литературы. Попадалось всякое, но сказать, что уж прямо такое, что невозможно было читать, - такого не было никогда», - сообщил Владимир Карпов.

В прежние годы на бюджетные деньги умудрялись издать одну-две книги - в зависимости от стоимости победившего проекта. Сумма осталась такой же, как раньше (300 тысяч рублей), а вот бумага и услуги сильно подорожали. Победитель 2023 года станет известен к концу весны.