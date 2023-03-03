Сетевое издание|18+|Пятница|3 мар 2023|20:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Книги пензенских писателей могут издать бесплатно

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Книгу «Врут, как зеленые лошади…» пензячка Татьяна Кайманова выпустила в 2020 году. На роскошное издание автор потратила не свои деньги, а бюджетные, став победительницей конкурса, объявленного министерством культуры и туризма.

Теперь местных сочинителей вновь приглашают подать заявки. Определять лучших будет экспертный совет, возглавляет который Владимир Карпов.

«Ежегодно мы все заявки внимательно изучаем, и экспертным советом, голосованием принимается решение по каждой книге», - сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Подать заявки можно до 25 марта. Виктор Кладов свою мечту осуществил в прошлом году. Его книга была признана самым интересным проектом. Результат - тираж 1 000 экземпляров повествования о жизни иностранных военнопленных в Пензенской области.

«Я не верил, что мне удастся ее издать, потому что поиск средств на издание - пожалуй, самое тяжелое, с чем сталкивается любой научный работник», - подчеркнул краевед.

Проект, помогающий местным авторам, существует с 2005 года. Правда, в его работе были перерывы, но за это время напечатали много разных книг.

«Много стихов пензенских авторов поступает. С недавнего времени стало поступать большое количество краеведческой литературы. Попадалось всякое, но сказать, что уж прямо такое, что невозможно было читать, - такого не было никогда», - сообщил Владимир Карпов.

В прежние годы на бюджетные деньги умудрялись издать одну-две книги - в зависимости от стоимости победившего проекта. Сумма осталась такой же, как раньше (300 тысяч рублей), а вот бумага и услуги сильно подорожали. Победитель 2023 года станет известен к концу весны.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте