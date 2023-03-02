Пензенским риелторам стало сложнее оформлять сделки

02.03.2023 | 19:23

Купить или продать квартиру или другой объект недвижимости теперь сложнее. С 1 марта сторонним лицам перестали выдавать выписки из единого государственного реестра с данными о собственнике.

Сведения будут доступны самому собственнику, мужу или жене, арендатору недвижимости, наследнику и еще некоторым категориям граждан.

«Если вы хотите купить квартиру, можете обратиться к собственнику, который закажет сведения и предоставит вам выписку. Вы можете обратиться как покупатель к нотариусу, который также имеет право запросить сведения», - объяснила заместитель директора филиала «Роскадастра» по Пензенской области Оксана Боричева.

Есть и такой вариант: получить информацию о владельце квадратных метров можно, если человек подает заявление с просьбой не скрывать его фамилию.

«Если у меня пять объектов, но я продаю один, то я открываю сведения только на один объект - вам нужно будет гражданам про это говорить. Заявление подается бесплатно, его можно будет подать либо через МФЦ, либо через «Госуслуги», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Все эти новости рассказали риелторам. Специалисты уже представляют, с какими сложностями они теперь будут сталкиваться при оформлении сделок. Особенно много их возникнет при покупке комнат на общей кухне.

«Бывает этаж - 22 комнаты, и вот их всех как-то собрать… Опять же, если идти к нотариусу, заказывать все эти выписки, потом разыскивать собственников, брать нотариальные отказы… Общая кухня, наверное, не стоит таких денег», - подчеркнул риелтор Владимир Кудинов.

Государство закрыло данные, чтобы у мошенников было меньше возможностей обмануть людей при покупке или продаже жилья.