В Пензе появился аппарат МРТ за 136,5 миллиона рублей

01.03.2023 | 19:35

Залог любого успешного лечения - точный диагноз, а без современного оборудования поставить его очень сложно. В распоряжении врачей клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина появился новый магнитно-резонансный томограф. Предыдущий за 12 лет эксплуатации морально устарел и фактически уже давно выработал свой срок.

Теперь у медиков есть возможность лучше видеть мельчайшие патологические изменения, происходящие в человеческой голове.

«Если посмотреть внимательнее, левый боковой желудочек шире, а правый уже - из-за того, что идет какое-то объемное воздействие из-за давления опухоли на прилежащие окружающие структуры», - сообщил и. о. заведующего рентгенологическим отделением клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Алексей Шалашов.

Кроме выявления патологий головного мозга новый аппарат МРТ позволяет делать и другие высокоточные исследования.

«Особенно касающиеся брюшной полости, например, изменений печени, которые не так хорошо видны на компьютерной томографии. Что касается диагностики грыж межпозвонковых дисков, это вообще один из первых методов диагностики, потому что на компьютерной томографии мы можем грыжу практически не видеть, а на МРТ видим ее очень хорошо», - объяснил Алексей Шалашов.

Новый магнитно-резонансный томограф поступил в больницу в рамках федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У медиков на него большие планы.

«Будет работать в дневном режиме с максимальной нагрузкой. В случае необходимости его использовать в ночное время при экстренных ситуациях - такая возможность тоже предусмотрена», - рассказал главный врач клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина Андрей Кибиткин.

Стоимость нидерландского аппарата МРТ - 136,5 миллиона рублей.