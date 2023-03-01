Пензенцы в День кошек показали своих питомцев

01.03.2023 | 19:18

1 марта - праздник у котят. Усатые-полосатые - в центре внимания как никогда. По статистике, кошки - одни из самых популярных домашних животных в мире. Приручать их люди начали тысячи лет назад.

Конечно, особое внимание питомцам уделяли в Древнем Египте. Им поклонялись, их образ использовался при изображении богов. Что-то общее с предками, проживающими много веков назад на берегу Нила, есть и у Рамзеса. Он живет не в замке, а в обычной квартире, питается сухим кормом, но все равно остается любимцем автора программы «Тин-клуб» Анастасии Сурковой.

«Он как ребенок, будет везде за тобой, без тебя не сможет. Нельзя покупать такого кота тем людям, которые постоянно на работе, которые не будут уделять ему внимание. Ему просто будет плохо», - объяснила она.

Абиссинская кошка в последнее время становится очень популярной породой. Заводчики часто сравнивают ее поведение с собакой. Невероятно преданное и, самое главное, умное животное способно покорить сердце каждого. Рамзесу всего 9 месяцев, поэтому и пошалить он тоже любит.

«Мне кажется, это его жизненное кредо - хулиганить и еще раз хулиганить. Поэтому у него часто подпаленные усы, хвост уже не раз он поджигал. Вообще, наверное, нет места в нашей квартире, где бы он не был. Помимо этого, он любит купаться и, если видит воду, обязательно лапой, или хвостом, или вообще всем телом может окунуться в ванну - ему это только в радость и в удовольствие. Он очень дружелюбный, очень ласковый», - рассказала Анастасия.

Появляться в кадре Рамзесу уже не впервой. Еще совсем юным он выступил в роли модели в сюжете про ветеринаров.

Кошки всегда привлекали людей - статные животные, с плавными движениями, временами смешное. Именно этим питомцам в честь праздника посвятили целую выставку в арт-пространстве «Дом Бадигина». На создание вернисажа Ирину Щелокову вдохновила ее кошка.

«Показала все эти позы, которые я изобразила в своих работах. Она просто восхищала собой», - отметила художница.

Все свои картины Ирина нарисовала обычными гелевыми ручками.