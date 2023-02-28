В Спасском соборе прочли покаянный канон Андрея Критского

28.02.2023 | 18:00

В темноте, при свете лишь нескольких свечей услышать его можно всего два раза в год, во время Великого поста: в самом его начале и вечером среды пятой недели. Только в эти дни в церквях совершается особое богослужение с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского.

В Спасском кафедральном соборе его совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В этот раз собралось все духовенство - и высшие чины, и диаконы в черных облачениях, что придало богослужению особую атмосферу.

По своему содержанию канон - сокровенная беседа с собственной душой и понимание того, что только праведная жизнь, искренняя молитва Господу и, конечно же, покаяние - это единственная возможность обрести себя в царствии небесном.

Всего в каноне Андрея Критского, написанного в VII веке, 250 тропарей (коротких песнопений).