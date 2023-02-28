В Пензе 20 команд представили новые идеи получения энергии

28.02.2023 | 20:51

Кубки, медали - все из конструктора «Лего». В Пензе впервые проходит региональный отборочный этап международных соревнований по робототехнике First Robotics Championship.

В областной Лермонтовской библиотеке свои проекты представили 20 команд - около сотни детей от 4 до 15 лет: дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений, воспитанники ЦМИТов и кванториумов.

«Тема сезона - энергозаряд. Дети погрузились в тематику, они изучили, что такое чистая энергия, как ее можно получать, как применять, и предложили свои инновационные решения по этой теме», - рассказала руководитель школы интерактивного развития Екатерина Волокитина.

Участники команды «Яркие мы» выделялись на фоне своих соперников за счет костюмов. Но не только блестящие наряды заставили обратить на них внимание - на чемпионат представили уникальный проект.

«Как деревья и тропинки вырабатывают электроэнергию», - отметил участник чемпионата Илья Волокитин.

«Есть специальные механизмы, и при ходьбе по тропинкам энергия идет в деревья», - объяснил участник чемпионата Арсений Чекураев.

По словам куратора проекта, его реализация возможна, но только в будущем. При этом электроэнергию станут вырабатывать еще и карусели на детской площадке - за счет вращения.

«И на самих зданиях есть конструкции, которые помогают делать новейшие вертикальные ветрогенераторы, солнечные панели. Ветер дует постоянно, солнце светит всегда, поэтому энергия будет всегда», - сообщил преподаватель школы интерактивного развития Евгений Долгов.

На Пензенскую область выделено четыре квоты - столько команд, чьи проекты окажутся лучшими, будут представлять регион на национальном чемпионате, который состоится в Екатеринбурге в конце апреля.