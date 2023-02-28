В эфире «Радио 101.8» появится программа «Проснись и пой»

28.02.2023 | 18:48

Теперь новости и любимые рубрики из популярной информационно-развлекательной программы «Проснись и пой» можно услышать в эфире «Радио 101.8».

«Мы давно вынашивали планы по созданию утреннего шоу на «Радио 101.8» и за основу взяли концепт, который уже давно и успешно работает на телевидении. У нас его даже перенимают коллеги с других региональных каналов. Это программа «Проснись и пой», - рассказал программный директор «Радио 101.8» Алексей Легашнев.

Каждый день с 6:00 до 8:00 в эфир «Радио 101.8» будут выходить информационные блоки с пензенскими и общероссийскими новостями, рубрики об истории Пензы и известных земляках, гороскоп, прогноз погоды и «Ликбез», где в увлекательной форме говорится о правилах русского языка.

«Все будет динамично, никаких ведущих, которые говорят по пять минут, каждая рубрика будет выходить на своей минуте, а разбавлять все мы будем хорошей музыкой», - подчеркнул Алексей Легашнев.

Премьера утренней программы «Радио 101.8» ждет слушателей в первый день весны, 1 марта, в 6:00.