В Саловку привезли новую водонапорную башню

27.02.2023 | 18:13

В Саловке Пензенского района лужи и сугробы исчезают гораздо быстрее, чем в любом другом населенном пункте региона. Жидкость и снег с улиц в бутылках и ведрах сельчане уносят домой. Несколько дней назад здесь рухнула водонапорная башня - и люди остались без питьевой в квартирах.

По словам жителей, металлическая конструкция исправно служила десятки лет и сломалась на следующий день после смерти человека, который за ней присматривал. Все это очень расстроило саловцев.

«У меня двое детей, удобств никаких», - пожаловалась местная жительница.

«Сейчас вроде не работают ни школы, ни садики, воды нет», - рассказал мужчина.

Исполняющая обязанности главы администрации Саловского сельсовета Елена Шумилова говорит, соседи пришли на помощь: воду (и техническую, и питьевую) привозили и раздавали регулярно. Но и тут не обошлось без проблем.

«Пожарная машина вчера сломалась. Сейчас вызвали другую, из Богословки, она едет - это техническая. В два часа будет раздача питьевой бутилированной в здании Дома культуры», - сообщила Елена Шумилова.

К счастью, круговорот воды в системе отопления удается поддерживать, котельная работает, и в домах по-прежнему горячие батареи. Другое чудо - в Саловку уже привезли и начали устанавливать новую водонапорную башню. Людям обещают, что в ближайшие день-два работы завершат. О причинах ЧП специалисты долго гадать не стали.

«Сломалась она и упала. Вообще зависит от эксплуатации, а так 20-30 лет стоят», - пояснил заместитель директора компании-подрядчика Александр Зильберборт.

Ситуация в селе осложняется особенностями здешних недр. Из колодцев не попьешь. Хорошей воды в Саловке нет, сколько ни бури скважины. Даже в водонапорную башню жидкость закачивают из соседней Константиновки.