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Общество

В ряды сотрудников ГУ МЧС приняли новых пожарных

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На территории специализированной пожарной части состоялась торжественная церемония. В свои ряды те, кто защищает Отечество от огня, приняли новобранцев. 30 молодых сотрудников произнесли слова присяги.

24-летний сержант внутренней службы Илья Ершов несколько месяцев назад пришел в пожарную часть имени Николая Баичкина.

«С детства мечтал, после армии мечта воплотилась. Хочу помогать людям», - рассказал пожарный.

Если одни еще только сделали шаг в профессию, то другие приняли заслуженные награды из рук вице-губернатора, а Владимиру Кукушкину, Максиму Смирнову и Вадиму Сметанину вручили медали МЧС России за отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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