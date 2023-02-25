В ряды сотрудников ГУ МЧС приняли новых пожарных

На территории специализированной пожарной части состоялась торжественная церемония. В свои ряды те, кто защищает Отечество от огня, приняли новобранцев. 30 молодых сотрудников произнесли слова присяги.
24-летний сержант внутренней службы Илья Ершов несколько месяцев назад пришел в пожарную часть имени Николая Баичкина.
«С детства мечтал, после армии мечта воплотилась. Хочу помогать людям», - рассказал пожарный.
Если одни еще только сделали шаг в профессию, то другие приняли заслуженные награды из рук вице-губернатора, а Владимиру Кукушкину, Максиму Смирнову и Вадиму Сметанину вручили медали МЧС России за отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
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