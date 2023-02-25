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Общество

В Прощеное воскресенье погода может испортить пензенцам праздник

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В воскресенье, 26 февраля, тысячи жителей Пензы и области собираются отпраздновать последний день широкой Масленицы. Однако им придется одеваться в соответствии с прогнозом погоды, а он не слишком благоприятен.

В этот день в регионе прогнозируется желтый уровень погодной опасности в связи с тем, что местами порывы южного ветра будут достигать 15-19 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Кроме того, ожидается обильный мокрый снег. Температура воздуха днем достигнет отметки +1...+2 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что во всей Центральной России в воскресенье воздух прогреется до +2...+3 °С, а в Москве - до +4 °С. По словам главного синоптика страны, такой температурный фон характерен для первых дней апреля.

«Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя», - предупредил Вильфанд.

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