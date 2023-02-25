Священник исповедовал вдов и матерей погибших в СВО пензенцев

25.02.2023 | 14:50

В пятницу, 24 февраля, в Пензе прошла очередная встреча психолога и священнослужителя с женщинами, потерявшими сыновей и мужей в зоне СВО.

«Клирик Пензенской епархии Александр Черных отслужил молебен Пресвятой Богородице и литию по усопшим, совершил таинство исповеди для желающих. Отец Александр побеседовал с родными военнослужащих на и подарил всем присутствующим духовную литературу», - сообщили в Пензенской епархии.

Кроме того, женщинам провели психологический тренинг с использованием метафорических ассоциативных карт.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием.

Первая встреча представителей духовенства с пензячками состоялась 31 января. Теперь их планируется проводить регулярно по выходным.